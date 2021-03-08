انتصارات جديدة متسارعة غرب تعز وقائد الجبهة يعلن أسماء المناطق المحررة اليوم بعد تحذير رعاياها في المملكة.. واشنطن تعلن موقفها من الحوثيين وتتضامن مع الرياض عاجل.. وصول أول مسئول سعودي رفيع الى قطر السعودية.. الدفاع تتوعد والطاقة تكشف ماحدث في رأس تنورة والظهران وفاة وإصابة العشرات في حادثة لم تعرف أسبابها بصنعاء تعرف على..25 خطوة بسيطة قد تدخل البهجة والسعادة إلى يومك اثنين الغضب ..احتجاجات عارمة وقطع طرق في مختلف المناطق على غلاء المعيشة الملك سلمان يوجه رسالة عاجلة إلى أمير دولة قطر هي الأولى منذ المصالحة الخليجية الخارجية اليمنية تخرج عن صمتها وترسل مذكرة شديدة اللهجة للجنة الدولية عقوبات أوروبية قوية على شخصيات وكيانات إيرانية قد تغير من سياسات المنطقة
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين إلى قطر في زيارة رسمية.
وهذه هي الزيارة الأولى لمسئول سعودي رفيع بعد اعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا الأخيرة مطلع العام الجاري.