آخر الاخبار

انتصارات جديدة متسارعة غرب تعز وقائد الجبهة يعلن أسماء المناطق المحررة اليوم بعد تحذير رعاياها في المملكة.. واشنطن تعلن موقفها من الحوثيين وتتضامن مع الرياض عاجل.. وصول أول مسئول سعودي رفيع الى قطر السعودية.. الدفاع تتوعد والطاقة تكشف ماحدث في رأس تنورة والظهران وفاة وإصابة العشرات في حادثة لم تعرف أسبابها بصنعاء تعرف على..25 خطوة بسيطة قد تدخل البهجة والسعادة إلى يومك اثنين الغضب ..احتجاجات عارمة وقطع طرق في مختلف المناطق على غلاء المعيشة الملك سلمان يوجه رسالة عاجلة إلى أمير دولة قطر هي الأولى منذ المصالحة الخليجية الخارجية اليمنية تخرج عن صمتها وترسل مذكرة شديدة اللهجة للجنة الدولية عقوبات أوروبية قوية على شخصيات وكيانات إيرانية قد تغير من سياسات المنطقة

عاجل.. وصول أول مسئول سعودي رفيع الى قطر

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 876

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين إلى قطر في زيارة رسمية.

وهذه هي الزيارة الأولى لمسئول سعودي رفيع بعد اعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا الأخيرة مطلع العام الجاري.

إقراء أيضاً
اثنين الغضب ..احتجاجات عارمة وقطع طرق في مختلف المناطق على غلاء المعيشة
الملك سلمان يوجه رسالة عاجلة إلى أمير دولة قطر هي الأولى منذ المصالحة الخليجية
عقوبات أوروبية قوية على شخصيات وكيانات إيرانية قد تغير من سياسات المنطقة
الرئيس الأمريكي بايدن يسجل أول انتصار تشريعي في الكونغرس
أمر ملكي سعودي جديد
بمشاركة خليجية.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان في سماء الشرق الأوسط والجيش الأمريكي يك
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس