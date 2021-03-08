عاجل.. وصول أول مسئول سعودي رفيع الى قطر

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين إلى قطر في زيارة رسمية.

وهذه هي الزيارة الأولى لمسئول سعودي رفيع بعد اعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا الأخيرة مطلع العام الجاري.