تعرف على..25 خطوة بسيطة قد تدخل البهجة والسعادة إلى يومك

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يحتاج كل شخص منا إلى خطوات بسيطة لإدخال البهجة إلى اليوم، خاصة إذا كنت تمر بيوم سيئ، مليء بالمشاكل والصعوبات.

ويقول التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أنه على الشخص أن يدرك أن جسمه وعقله، يريدان أن يشعرا بالرضا عن أنفسهم أيضًا، وأنه يجب أن تعتني باحتياجاتك الجسدية والعقلية.

وحدد الخبراء 25 خطوة بسيطة يمكنها أن تحقق لك الرعاية الذاتية والروتين اليومي الإيجابي، وتحويل اليوم إلى سبب للبهجة والسعادة. وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي: 1- التمرين بشكل يومي.

2- قم برحلة فردية في عطلة نهاية الأسبوع.

3- اخرج في الطبيعة واحصل بعض فيتامين د.

4- خذ قيلولة.

5- اقرأ كتابًا أو اكتب مجلة.

6- خذ نفسا عميقا.

7- اخبز كعكة أو اطبخ طبقك المفضل.

8- اتصل بأصدقائك لتناول طعام الغداء أو المشروبات.

9- شاهد فيلمًا مضحكًا.

10- ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة يوم أو يومين.

11- استمع إلى موسيقاك المفضلة.

12- تبرع لجمعية خيرية.

13- اشرب بعض شاي البابونج.

14- التأمل مفيد جدا لك.

15- تحدث إلى الشخص المفضل لديك.

16- نظم غرفتك.

17- اشتر لنفسك هدية.

18- احصل على جلسات تدليك سواء في المنزل أو في الهواء الطلق.

19- اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبتك.

20- تناول حبة فيتامين "ب 12".

21- خطط لمغامرة مع شخص ما.

22- خذ حماما.

23- العب مع جرو أو طفل رضيع.

24- اكتب إنجازاتك.

25- اتصل بشخص لم تقابله منذ فترة.