حريق مفاجئ و ضخم يلتهم مركز للمهاجرين في صنعاء وسقوط قتلى وجرحى

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قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن حريقاً شبّ في مركز للمهاجرين في العاصمة صنعاء، أدّى إلى مقتل ثمانية أشحاص من بينهم الحراس، وجرح أكثر من 170 شخصاً.
وقالت المديرة الإقليمية لوكالة الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارميلا غودو إن عدد القتلى الذي لا يزال غير واضح، ويرجح ارتفاعه.
ولم تتضح المعلومات حينها عن عدد المهاجرين الذين يستضيفهم المركز. ولا تزال أسباب الحريق مجهولة
وقالت غودو إن وكالة الهجرة قدمت الرعاية الصحية للجرحى ومن بينهم أكثر من 90 جريحاً بحالة خطرة، ووزعت الغذاء على المتضررين.
وتقدر الوكالة وجود آلاف المهاجرين العالقين في اليمن بسبب قيود التنقل التي فرضتها أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج والقرن الإفريقي.
بالإضافة إلى اللاجئين، يصل نحو 100 ألف مهاجر سنوياً إلى اليمن عبر البحر، قادمين من القرن الإفريقي، آملين في الاتجاه شمالاً إلى المملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة رويترز أن نحو 80 في المئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات بعد ست سنوات من الحرب بين قوات التحالف بقيادة السعودية من جهة وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران من جهة أخرى