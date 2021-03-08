للسيطرة على ضغط الدم بعيداً عن الأدوية.. إليكم 5 طرق معركة تحرير «الجوف» تتسع.. جثث قتلى «الحوثيين» تتناثر في الصحراء ومصدر عسكري يروي آخر المستجدات الميدانية كيف نجحت الدفاعات الجوية السعودية في صد الهجمات الحوثية؟ أمر ملكي سعودي جديد ”حميد الأحمر“ يوجه رسالة هامة لـ”طارق صالح“ ويؤكد: ”نعول على حسك الوطني“ بمشاركة خليجية.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان في سماء الشرق الأوسط والجيش الأمريكي يكشف عن المهمة الإمارات تتحدث عن تصعيد «حـوثي» خطير وتدعو لإتخاذ موقفاً فورياً وحاسماً.. بيان عاجل: التحالف يعلن اعتراض صاروخين بالستيين حوثيين في سماء ”جيزان“ بعد ساعات من إطلاقه ”عملية عسكرية“ في صنعاء منظمات حقوقية تكشف جرائم المليشيات الحوثية في تفجير وقصف عشرات المنازل 3 محافظات مستجدات معارك مأرب.. كمين محكم بـ”المخدرة“ ومقتلة بـ”الكسارة“ والتحالف يعلن دعم عمليات الجيش بهدف التقدم ويدمر أهدافاً نوعية للحوثيين
يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى تناول الأدوية التي يتم وصفها من قبل الأطباء.
وإزاء ذلك، نشر موقع “AJC” الالكتروني قائمة بطرق تساهم في السيطرة على ضغط الدّم من دون اللجوء إلى الأدوية.
1 تخفيض الوزن يعتبر سبباً أساسياً للكثير من الأمراض المزمنة. ووفقاً للخبراء، فإنّ التخلص من كيلوغرام واحد فقط من الوزن الزائد يخفض ضغط الدم بواقع ميليمتر واحد زئبق.
2 ممارسة الرياضة يوصي الخبراء بـ150 دقيقة من الرياضة في الأسبوع أو 30 دقيقة في اليوم الواحد. وبوسع الشخص الذي يقوم بهذا النشاط البدني أن يعمل على خفض ضغط الدّم بنسبة تتراوح بين و1 و8 ميليمترات زئبق.
3 الالتزام بنظام غذائي صحي للسيطرة على ضغط الدّم، يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشبعة بالسكر والملح.
4 تقليل الملح في الطعام وهي خطوة أساسية نظراً لأن الملح يؤدي إلى ارتفاع الضغط.
5 التقليل من الكافيين وهو موجود في الشاي والقهوة، ويساهم في رفع ضغط الدّم بشكل ملحوظ.