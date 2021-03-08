للسيطرة على ضغط الدم بعيداً عن الأدوية.. إليكم 5 طرق

الإثنين 08 مارس - آذار 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى تناول الأدوية التي يتم وصفها من قبل الأطباء.

وإزاء ذلك، نشر موقع “AJC” الالكتروني قائمة بطرق تساهم في السيطرة على ضغط الدّم من دون اللجوء إلى الأدوية.

1 تخفيض الوزن يعتبر سبباً أساسياً للكثير من الأمراض المزمنة. ووفقاً للخبراء، فإنّ التخلص من كيلوغرام واحد فقط من الوزن الزائد يخفض ضغط الدم بواقع ميليمتر واحد زئبق.

2 ممارسة الرياضة يوصي الخبراء بـ150 دقيقة من الرياضة في الأسبوع أو 30 دقيقة في اليوم الواحد. وبوسع الشخص الذي يقوم بهذا النشاط البدني أن يعمل على خفض ضغط الدّم بنسبة تتراوح بين و1 و8 ميليمترات زئبق.

3 الالتزام بنظام غذائي صحي للسيطرة على ضغط الدّم، يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشبعة بالسكر والملح.

4 تقليل الملح في الطعام وهي خطوة أساسية نظراً لأن الملح يؤدي إلى ارتفاع الضغط.

5 التقليل من الكافيين وهو موجود في الشاي والقهوة، ويساهم في رفع ضغط الدّم بشكل ملحوظ.