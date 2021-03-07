معركة تحرير «الجوف» تتسع.. جثث قتلى «الحوثيين» تتناثر في الصحراء ومصدر عسكري يروي آخر المستجدات الميدانية

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سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم الأحد بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :، أن أبطال الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في جبهة النضود، مضيفاً أن المعركة استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا، لافتاً إلى أن العديد من الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الصحراء.
وأضاف أن المليشيا الحوثية تكبّدت أيضاً خسائر أخرى مادية بنيران مدفعية الجيش التي دمّرت عددًا من الآليات القتالية وأخمدت مصادر نيران العدو في مواقع متفرقة بالنضود.
وذكر أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفعالية في المعركة، مستهدفاً آليات ومعدات قتالية كانت في طريقها لتعزيز المليشيا، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 5 أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع كل من كانوا على متنها.