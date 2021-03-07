بمشاركة خليجية.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان في سماء الشرق الأوسط والجيش الأمريكي يكشف عن المهمة

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، قيام قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52" تابعتين له بتنفيذ "دورية جوية متعددة الجنسيات" في الشرق الأوسط، بمشاركة خليجية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك"، إن تحليق القاذفتين يهدف لـ "ردع العدوان وطمأنة الشركاء والحلفاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة".
وأوضحت أن دولاً شريكة وطائرات أمريكية رافقت قاذفات القنابل في مراحل مختلفة خلال الرحلة، من بينها قطر والسعودية و"إسرائيل".
وذكرت أن القوات الجوية الأمريكية تقوم بشكل روتيني بنقل الطائرات والأفراد من وإلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية "لتلبية متطلبات المهمة، وللتدريب مع الشركاء الإقليميين، وللتأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية".