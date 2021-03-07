بمشاركة خليجية.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان في سماء الشرق الأوسط والجيش الأمريكي يكشف عن المهمة الإمارات تتحدث عن تصعيد «حـوثي» خطير وتدعو لإتخاذ موقفاً فورياً وحاسماً.. بيان عاجل: التحالف يعلن اعتراض صاروخين بالستيين حوثيين في سماء ”جيزان“ بعد ساعات من إطلاقه ”عملية عسكرية“ في صنعاء منظمات حقوقية تكشف جرائم المليشيات الحوثية في تفجير وقصف عشرات المنازل 3 محافظات مستجدات معارك مأرب.. كمين محكم بـ”المخدرة“ ومقتلة بـ”الكسارة“ والتحالف يعلن دعم عمليات الجيش بهدف التقدم ويدمر أهدافاً نوعية للحوثيين سقوط جديد لضاحي خلفان تفاصيل عملية التفاف نفذها الحوثيون عبر هجوم كبير للوصول إلى ”صافر“ بعد فشلهم في ”الكسارة“ و”الزور“ نيزافيسمايا غازيتا :تركيا تعثر على شريك جديد في المتوسط غضب يجتاح السعودية بعد نشر أمانة الرياض مقطعا صادما للسعوديين .. شاهد إيران تتوعد بتدمير تل أبيب لكنها تنتظر فقط إشارة واحدة
أعربت دولة الإمارات، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي "استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية"، وذلك من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف.
وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة".
وأكدت أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجددت الوزارة "تضامن الدولة الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".