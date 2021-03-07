الإمارات تتحدث عن تصعيد «حـوثي» خطير وتدعو لإتخاذ موقفاً فورياً وحاسماً.. بيان

الأحد 07 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعربت دولة الإمارات، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي "استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية"، وذلك من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة".

وأكدت أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الدولة الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".