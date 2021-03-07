منظمات حقوقية تكشف جرائم المليشيات الحوثية في تفجير وقصف عشرات المنازل 3 محافظات

الأحد 07 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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كشفت الهيئة المدنية لضحايا تفجيرات المنازل، عن قيام مليشيات الحوثي بتفجير وقصف العشرات من المنازل في تعز والبيضاء الأسبوع الفائت.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، بأن مليشيا الحوثي قامت بتفجير منزل المواطن عبدربه احمد العمري في منطقة الرباط بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، بعد ساعات من تفجير أربعة منازل في محيط معسكر القوات الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، شرقي مدينة تعز.

وأشار بيان الهيئة إلى ارتفاع عدد المنازل التي دمرتها المليشيات في محافظة تعز والتي تقترب من 202 منزلا، حيث ارتفعت وتيرة تفجير وتدمير المنازل في الاشهر القليلة الماضية، وأخرها عمليات التدمير الواسعة التي تقوم بها الجماعة في منطقة الحيمة وسط تعتيم كبير.

وأكدت الهيئة قيام المليشيات بتفجير وقصف عشرات المنازل بقرية الزور غرب مأرب، إضافة إلى تدمير العديد من مخيمات ومنازل النازحين في مديرية صرواح.

وكانت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل قد أشارت في تقريرها الأخير إلى أن تعز تأتي في صدارة المحافظات اليمنية من حيث ضحايا تفجير المنازل، بأكثر من 202 منزلاً من إجمالي 852 منزلا فجرتها المليشيا في 17 محافظة يمنية منذ نهاية عام 2014م.