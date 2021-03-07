مستجدات معارك مأرب.. كمين محكم بـ”المخدرة“ ومقتلة بـ”الكسارة“ والتحالف يعلن دعم عمليات الجيش بهدف التقدم ويدمر أهدافاً نوعية للحوثيين

الأحد 07 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، صد هجمات جديدة للحوثيين في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان قوات الجيش رصدت مجموعة كبيرة من عناصر الحوثيين أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش في المخدرة، ونجحت في استدراجها إلى كمين محكم في إحدى شعاب المنطقة.

وأكد البيان أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع العناصر الحوثية المتسللة، فيما حصدت مدفعية الجيش الوطني مجاميع أخرى كانت تحاول تعزيز عناصرها المتسللين.

وفي وقت سابق، استهدفت مدفعية الجيش، مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد وفقا لموقع الجيش ذاته.

بدوره، أعلن التحالف العربي دعمه للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني ورجال والقبائل في محافظة مأرب بهدف التقدم وحماية المدنيين.

وأكد التحالف أن الضربات الجوية مستمرة في استهداف القدرات والعناصر الإرهابية الحوثية ضمن جهود الدعم للجيش اليمني، مشيرا إلى تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع (سام-6) يتبع للميليشيا الحوثية في مأرب.

ودمرت مقاتلات التحالف، اليوم، أهدافاً نوعية ثابتة ومتحركة لمليشيا الحوثي في مأرب، حيث دمّرت تجمعاً لأطقم كانت تحمل تعزيزات لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة ومصرع جميع من كانوا على متنها.



وأوضح المصدر أن غارة أخرى دمرت عيار 23 ومصرع مجموعة من عناصر المليشيا كانت بجواره.



في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش تجمعات لمليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بذات الجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.



وتحاول المليشيا الحوثية المدعومة من إيران منذ مطلع الشهر الماضي اجتياح محافظة مأرب النفطية وذات الكثافة السكانية العالية لكنها فشلت مع استبسال ومقاومة واسناد من التحالف العربي حيث تكبدت المليشيا خسائر فادحة.