سقوط جديد لضاحي خلفان

الأحد 07 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هلل الفريق ضاحي خلفان المسؤول الأمني الإماراتي، لخطاب الرئيس الإسرائيلي رِؤوفين ريفلين، ودعا أفراد شعبه لاحترامه.

وترجى خلفان من كل مواطن إماراتي إعادة كلمة الرئيس الإسرائيلي الترحيبية بسفير أبوظبي التي ألقاها بمناسبة

وكتب المسؤول المقرب من حكام أبوظبي: “أرجو مقارنة كلمة الرئيس الإسرائيلي، بحجم الإساءة التي وجهتها حماس لنا قبل أن تكون لنا علاقات مع تل أبيب” على حد زعمه. واستطرد لاحقاً في تغريدة على صفحته الموثقة في موقع تويتر: “انظر أي الفريقين أجدر بالاحترام”، ويقصد (سلطات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس).

وجاءت التغريدة التي أثارت عاصفة من التعليقات، أياماً بعد تقديم محمد محمود الخاجة السفير الإماراتي المعين لدى تل أبيب، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رِؤوفين ريفلين، ليصبح أول سفير إماراتي يزاول مهامه في تل أبيب بعد اتفاق التطبيع بين البلدين.

وقال السفير الإماراتي عقب مراسم التسليم، إن لدى بلاده وإسرائيل قواسم مشتركة ورؤية واحدة، وإنهما بدأتا في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي.

من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي أن البلدين يملكان رؤية مشتركة.

وكان السفير الإماراتي التقى قبل ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، الذي وصف هذا الإجراء باليوم التاريخي، وأشاد بدور أبو ظبي في قيادة ما سماه “التغيير في الشرق الأوسط” من خلال إبرام اتفاقات “أبراهام”.

ووقعت الإمارات وإسرائيل العام الماضي اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/ أيلول.