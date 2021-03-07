قائمة في غاية الأهمية للأطعمة التي يُنصح بتناولها بعد أخذ لقاح كورونا

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وضع خبراء الصحة قائمة بأبرز الـ أطعمة التي ينصح الأطباء بتناولها بعد أخذ لقاء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وذكر موقع “إيت ذيس” الطبي، أنه من الآثار الجانبية للقاح كورونا: الحمى، والقشعريرة، والتعب، وألم الذراع، مؤكدا أن هذه الأعراض طبيعية؛ لأنها تعني أن الجهاز المناعي يعمل، ويحاول طرد الجسم الغريب من داخل الجسم.
وأشار الموقع إلى أن خبراء الصحة ينصحون بتناول الأطعمة المعززة للمناعة، والمرطبة للجسم، من أجل التخفيف من هذه الأعراض، وتاليا قائمة بأهم هذه الأطعمة..
الحساء
من الأطعمة الرائعة المضادة للالتهابات، خصوصا إذا كان معدا مع اللفت، الفاصوليا، العدس، البطاطس أو البروكلي.
الخضروات
مثل السبانخ والكرنب واللفت، فهي تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الالتهابات. ويفضل طهي هذه الخضروات؛ لأن ذلك يسهل عملية الامتصاص.
الثوم والبصل
غنيان بالمعززات الحيوية (بريبيوتيك)، التي تساعد في تغذية البكتريا النافعة في الأمعاء، وهذه بدورها تقوي المناعة.
في القائمة أيضا الشاي الأخضر (يحمي الخلايا من التلف)، والسالمون (يحتوي على دهون أوميغا 3 التي تقلل الالتهاب)، والكركم والتوت.
بالمقابل، ينُصح بالابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من الالتهابات، مثل الدقيق المكرر، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، والمُحليات الصناعية.