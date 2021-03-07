تفاصيل توجيهات نائب رئيس الجمهورية مع محافظ تعز وقائد محورها اللواء خالد فاضل

الأحد 07 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 179

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالين هاتفيين بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل للاطلاع على المستجدات وأحوال المواطنين وجهود استكمال تحرير المحافظة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وحيا نائب الرئيس الملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش البواسل والمقاومة وأبناء المحافظة الأحرار في مختلف جبهات المحافظة، مشيداً بالانتصارات الميدانية التي يحرزونها في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية الإرهابية.

وأشار نائب الرئيس خلال الاتصالين، إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات الإرهابية من قنص للأطفال والمدنيين وتدمير للبنية التحتية واستهداف للمدارس والمستشفيات وتفجير للمنازل والمرافق العامة والخاصة وتحويل أبناء الشعب اليمني ما بين نازحين ومشرّدين ومهجّرين وانتهاج الميليشيات لسياسة التجويع والإفقار وتعمّدها إذلال الشعب اليمني العزيز.

وأكد نائب الرئيس بأن التصعيد الحوثي الأخير واستهدافه لمحافظة مأرب التي تحتضن ملايين النازحين المشردين واستمرار اعتداءاته ضد أبناء تعز والحديدة والجوف وتعز والضالع والبيضاء وغيرها، وتكثيفه لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه أشقائنا في المملكة، كلها ممارسات تكشف ما يُكنّه الحوثي من عداوة لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن واليمنيين وما يُمثّله من خطر داهم على اليمن والمنطقة والإقليم وارتهانه المطلق لتوجيهات ملالي طهران ولسياسة إيران التخريبية.

وعبر نائب الرئيس، عن تقديره للدور الصادق للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم للشرعية وللجيش الوطني وما يجسّده هذا التلاحم من واحدية المعركة والمصير الأخوي الواحد.

واستمع نائب الرئيس إلى موجز من محافظ المحافظة وقائد المحور عن التطورات الميدانية وسير العمليات العسكرية وما يتحلى به المقاتلون الأبطال من معنويات عالية واستبسال في مواجهة الميليشيات الكهنوتية.

كما أكد محافظ المحافظة نبيل شمسان استنفار كل الطاقات والقدرات والتفاف كل المكونات السياسية والمجتمعية والشعبية إلى جانب المقاتلين الأبطال لاستكمال تحرير المحافظة وتحرير كل أرجاء اليمن بما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي الإيراني.