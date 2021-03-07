موافقة ملكية تطيح ب10 وزراء وتعييين 10 أخرين خلفا لهم

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وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة، بقبول استقالة 12 وزيرا، وتعيين 10 وزراء جدد.
وقال الديوان الملكي الأردني، إنه "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة".
وأمر العاهل الأردني، "بتعيين 10 وزراء جدد، بينهم المياه والري والثقافة والنقل والعدل الداخلية"، بالإضافة إلى قبول استقالة 12 وزيرا بالإضافة إلى وزيري الداخلية والعدل اللذين كانا استقالا من المنصب منذ أيام.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر بسمان الزاهر، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
وشكر الملك عبدالله الثاني، الوزراء المستقيلين، اليوم الأحد، على جهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.