عاجل.. التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء ومحافظات اخرى

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أعلن التحالف العربي ، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية.
وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.
وشدد على أن "المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر"، متوعدا بمحاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأوضح أن العملية النوعية التي أطلقها "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وشن طيران التحالف ظهر اليوم عدة غارات على مواقع في العاصمة صنعاء، بحسب مصادر محلية تحدثت لمأرب برس.
يأتي هذا عقب اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة اليوم الأحد.
وقد أعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين، ليرتفع العدد إلى 10 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.
وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا. وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.