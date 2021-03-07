عاجل: تحرير وتأمين كافة المواقع في مديرية «جبل حبشي» والمعارك تنتقل الى «عزلة اليمن» .. آخر المستجدات من تعز

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حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الاحد، انتصارات جديدة وكبيرة، وتمكنت من دحر مليشيا الحوثي من عدة مناطق وقرى.
واعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، استكمال السيطرة على كافة المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في الريف الغربي لمديرية جبل حبشي غربي المحافظة وتأمينها بشكل كامل .
ونقل المركز الإعلامي لمحور تعز عن مصدر عسكري قوله، إنه بعد تأمين كافة مناطق الريف الغربي لجبل حبشي انتقلت المعارك إلى مناطق الطوير والكويحة في عزلة اليمن، بمديرية مقبنة .
وأكد المصدر سقوط مالا يقل عن 70 من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، في جبهة مقبنة .
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً عنيفاً للمليشيا استمر قرابة 12 ساعة حاولت من خلالها مليشيا الحوثي استعادة المواقع التي خسرتها، غربي تعز .
واشرف قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، على سير المعارك من الميدان، وتفقد المقاتلين في الخطوط الامامية.