عاجل: انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء «المواقع المستهدفة»

الأحد 07 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال سكان محليون قبل قليل (2 ظهرا) ان قصفا عنيفا شنته مقاتلات التحالف اليوم الاحد ،على معسكرات ومواقع في العاصمة صنعاء.

وافادوا لمأرب برس ان القصف استهدف معسكر الصيانة ومواقع اخرى، وسمع دوي انفجارات عنيفة هزت المناطق المستهدفة.

وسائل اعلام حوثية قالت ان الطيران شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء.

واضافت ان الغارات استهدفت منطقة عطان وحي النهضة.