أول مسئول يمني رفيع يصل الى قطر ومهمة رئيسية على قائمة اهداف الزيارة

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وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، السبت، إلى العاصمة القطرية (الدوحة).
وهي أول زيارة لمسؤول يمني رفيع، منذ قطع العلاقات مع دولة قطر قبل ثلاث سنوات، كما سيقوم خلالها بزيارة مقر السفارة اليمنية.
وحسب ما نشرت وكالة "الأناضول"، فإن الزيارة ستقود إلى إعادة فتح السفارة اليمنية في 'الدوحة'، في استغلال لأجواء المصالحة الخليجية بموجب بيان قمة 'العُلا'، التي استضافتها السعودية مطلع العام الجاري.
وتأتي زيارة الوزير اليمني إلى قطر ضمن جولة خليجية، قادتْه بعد الرياض إلى أبوظبي ثم المنامة، وأخيرا إلى الدوحة.
وكانت قطر قد تعهدت بتقديم 70 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية في اليمن، خلال مؤتمر المانحين الذي عُقد مؤخراً.