الزمالك يتلقى هزيمة قاسية أمام الترجي التونسي حثت أمريكا للاستفادة من التجربة..مجموعة أكسفورد للأبحاث تُشيد بنجاح سلطات«مـأرب»في مواجهة تنظيم القاعدة واتساب يطلق مكالمات الفيديو الجماعية الصين تتخطى أمريكا كأكبر قوة بحرية في العالم بدءًا من شطبهم من قائمة الإرهاب الى لقاء مسقط.. ما الهدف الخفي لـ التودد الأمريكي لـ «الحوثيين»..تقرير الصين تعلن تفشي مرض جديد الحكومة اليمنية: الحوثيون لا يفهمون سوى لغة القوة الإمارات تدخل موسوعة غينيس بهذا الإنجاز هكذا يدمر أردوغان التحالف المناهض لتركيا في شرق المتوسط؟ قتلى وجرحى في هجوم جوي استهدف معسكراً تدريبياً جنوب تعز
حقق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا أمام الزمالك المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف الترجي التونسي الأول ويليام توجوي بالديقة 26، قبل أن يعادل الزمالك من خلال أحمد فتوح في الدقيقة 39.
بعد ذلك حصل الترجي على ركلة جزاء ترجمها محمد بن رمضان بنجاح في الدقيقة 45، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53.
وبتلك النتيجة، رفع الترجي التونسي رصيده إلى النقطة السابعة بالمركز الأول، وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثانية في المركز الثالث.
وتعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد تدخل قوي مع لاعب الترجي التونسي في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.