آخر الاخبار

واتساب يطلق مكالمات الفيديو الجماعية الصين تتخطى أمريكا كأكبر قوة بحرية في العالم بدءًا من شطبهم من قائمة الإرهاب الى لقاء مسقط.. ما الهدف الخفي لـ التودد الأمريكي لـ «الحوثيين»..تقرير الصين تعلن تفشي مرض جديد الحكومة اليمنية: الحوثيون لا يفهمون سوى لغة القوة الإمارات تدخل موسوعة غينيس بهذا الإنجاز هكذا يدمر أردوغان التحالف المناهض لتركيا في شرق المتوسط؟ قتلى وجرحى في هجوم جوي استهدف معسكراً تدريبياً جنوب تعز فنانة خليجية شهيرة تعترف تزوجت 3 مرات أولهم في عمر 14عامًا د عبد الله النفيسي يكشف مؤامرة جديدة للإدارة الامريكية تستهدف اليمن والخليج ودور الحوثيين المستقبلي

واتساب يطلق مكالمات الفيديو الجماعية

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 286

استجاب تطبيق "واتساب" لدعوات المستخدمين بتوفير ميزة إجراء مكالمات جماعية صوتية ومرئية عبر نسخة التطبيق الخاصة بالكمبيوتر.

 

وقالت خدمة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك" في بيان، امس الجمعة، إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر لـ"واتساب"، موضحة أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

 

ونقلت "رويترز" عن الشركة أنه سيتم "تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائماً في المقدمة حتى لا تفقد أبداً محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو النوافذ المفتوحة".

 

وتضع خطوة "واتساب" التطبيق في منافسة مع "زووم" و"جوجل ميت" في ميدان المكالمات المرئية عبر سطح المكتب، في حين أشارت الشركة إلى معالجتها لأكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة 2021.

إقراء أيضاً
مبهر ما لا تعرفه النساء عن فوائد الرمان لهن
فوائد 4 أضعاف الفاكهة نفسها في قشور البرتقال
شابة جامعية تكشف كيف ربحت الأموال من يوتيوب رغم قلة عدد المشتركين
شركة واتس آب تكشف عن ميزة مهمة
فوائد صحية مذهلة لبذور عباد الشمس ودرع واقي ضد الأمراض المزمنة
تويتر يطلق كلوب هاوس الخاص به
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس