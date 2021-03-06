واتساب يطلق مكالمات الفيديو الجماعية

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استجاب تطبيق "واتساب" لدعوات المستخدمين بتوفير ميزة إجراء مكالمات جماعية صوتية ومرئية عبر نسخة التطبيق الخاصة بالكمبيوتر.

وقالت خدمة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك" في بيان، امس الجمعة، إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر لـ"واتساب"، موضحة أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

ونقلت "رويترز" عن الشركة أنه سيتم "تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائماً في المقدمة حتى لا تفقد أبداً محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو النوافذ المفتوحة".

وتضع خطوة "واتساب" التطبيق في منافسة مع "زووم" و"جوجل ميت" في ميدان المكالمات المرئية عبر سطح المكتب، في حين أشارت الشركة إلى معالجتها لأكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة 2021.