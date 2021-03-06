واتساب يطلق مكالمات الفيديو الجماعية الصين تتخطى أمريكا كأكبر قوة بحرية في العالم بدءًا من شطبهم من قائمة الإرهاب الى لقاء مسقط.. ما الهدف الخفي لـ التودد الأمريكي لـ «الحوثيين»..تقرير الصين تعلن تفشي مرض جديد الحكومة اليمنية: الحوثيون لا يفهمون سوى لغة القوة الإمارات تدخل موسوعة غينيس بهذا الإنجاز هكذا يدمر أردوغان التحالف المناهض لتركيا في شرق المتوسط؟ قتلى وجرحى في هجوم جوي استهدف معسكراً تدريبياً جنوب تعز فنانة خليجية شهيرة تعترف تزوجت 3 مرات أولهم في عمر 14عامًا د عبد الله النفيسي يكشف مؤامرة جديدة للإدارة الامريكية تستهدف اليمن والخليج ودور الحوثيين المستقبلي
استجاب تطبيق "واتساب" لدعوات المستخدمين بتوفير ميزة إجراء مكالمات جماعية صوتية ومرئية عبر نسخة التطبيق الخاصة بالكمبيوتر.
وقالت خدمة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك" في بيان، امس الجمعة، إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر لـ"واتساب"، موضحة أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.
ونقلت "رويترز" عن الشركة أنه سيتم "تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائماً في المقدمة حتى لا تفقد أبداً محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو النوافذ المفتوحة".
وتضع خطوة "واتساب" التطبيق في منافسة مع "زووم" و"جوجل ميت" في ميدان المكالمات المرئية عبر سطح المكتب، في حين أشارت الشركة إلى معالجتها لأكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة 2021.