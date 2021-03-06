قتلى وجرحى في هجوم جوي استهدف معسكراً تدريبياً جنوب تعز

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قُتل، اليوم السبت 6 مارس/آذار، جندي يمني وأصيب 13 آخرون، بهجوم جوي على معسكر تدريبي للقوات الحكومية جنوب تعز (وسط اليمن).
مصادر عسكرية قالت، ان طائرة مُسيرة مفخخة حوثية استهدفت معسكرًا تدريبيًا مستحدثًا تابعًا للشرطة العسكرية والأمن الخاصة، في مدينة التُربة مركز مديرية الشمايتين "65 كيلومترا جنوب تعز".
وأكدت المصادر إن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 13 آخرين من الجنود المستجدين واحتراق خيامهم.
وللاسبوع الثاني على التوالي، تتواصل المعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات غرب وشرق تعز، وسط تقدم للقوات الحكومية.