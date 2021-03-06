الإمارات تدخل موسوعة غينيس بهذا الإنجاز هكذا يدمر أردوغان التحالف المناهض لتركيا في شرق المتوسط؟ قتلى وجرحى في هجوم جوي استهدف معسكراً تدريبياً جنوب تعز فنانة خليجية شهيرة تعترف تزوجت 3 مرات أولهم في عمر 14عامًا د عبد الله النفيسي يكشف مؤامرة جديدة للإدارة الامريكية تستهدف اليمن والخليج ودور الحوثيين المستقبلي الكشف عن خبراء إيرانيين يشرفون على تعديل المناهج في صنعاء مبهر ما لا تعرفه النساء عن فوائد الرمان لهن أمريكا تتوعد الحوثيين دعم سعودي جوي في إدارة معركة مأرب.. وقوات ”الشرعية تتحول إلى مهاجم وتحدد أهداف المرحلة قرارات سعودية مفاجئة بخصوص المطاعم في عموم المملكة
حذر المفكر الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي، اليوم السبت، من تحركات مريبة لإدارة الرئيس الأمركي جو بايدن، في منطقة الخليج.
وقال "النفيسي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "المحادثات الجارية الآن بين الأمريكان والحوثي في سلطنة عُمان تهدف إلى تعزيز قوّة الحوثي في اليمن".
وتساءل "النفيسي" في تغريدة أخرى: "إذا كانت مفاوضات الأمريكان والحوثي في سلطنة عُمان تهدف لإنهاء القتال في اليمن فلماذا يُستبعد الفرقاء الآخرون في المفاوضات ويهتم الأمريكان فقط بالحوثي ؟ فالحوثي فريق فأين الفرقاء الآخرون لإنهاء القتال؟هل وراء الأكمة ما وراءها كما عودنا ( الأنكل سام)؟
وأضاف المفكر الكويتي: "يكفي ذلك كمؤشر لسياسة إدارة بايدن في الخليج والجزيرة العربية. إذا أضفنا لذلك تهافت الأمريكان على التفاهم مع إيران أدركنا استهدافات الإدارة الجديدة في الخليج والجزيرة العربية".
وفي وقت سابق، كشف وكالة "رويترز" عن مباحثات سرية مباشرة بين الإدارة الأمريكية الجديدة وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران في سلطنة عُمان.
وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر أمريكية إن المحادثات التي لم يعلن عنها أي من الجانبين رسميًا جرت في العاصمة العمانية مسقط في 26 شباط/ فبراير، بين المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، وكبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام.