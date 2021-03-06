الإمارات تدخل موسوعة غينيس بهذا الإنجاز هكذا يدمر أردوغان التحالف المناهض لتركيا في شرق المتوسط؟ قتلى وجرحى في هجوم جوي استهدف معسكراً تدريبياً جنوب تعز فنانة خليجية شهيرة تعترف تزوجت 3 مرات أولهم في عمر 14عامًا د عبد الله النفيسي يكشف مؤامرة جديدة للإدارة الامريكية تستهدف اليمن والخليج ودور الحوثيين المستقبلي الكشف عن خبراء إيرانيين يشرفون على تعديل المناهج في صنعاء مبهر ما لا تعرفه النساء عن فوائد الرمان لهن أمريكا تتوعد الحوثيين دعم سعودي جوي في إدارة معركة مأرب.. وقوات ”الشرعية تتحول إلى مهاجم وتحدد أهداف المرحلة قرارات سعودية مفاجئة بخصوص المطاعم في عموم المملكة
يعرف المختصون منذ فترة طويلة ما للرمان من خصائص فريدة مضادة للالتهابات، سواء في لب تلك الفاكهة أو قشرتها، وتحدث اختصاصي التغذية، ميخائيل غينزبورغ، لقناة "زفيزدا" الروسية عن تلك الفوائد.
وقال غينزبورغ: "يمكن تحضير قشور الرمان وصنع الشاي منها، نظرًا لخصائص الرمان المضادة للالتهابات، سيكون مفيدًا جدًا أثناء العدوى الفيروسية أو نزلات البرد".
تعتبر خصائص الرمان المضادة للشيخوخة مفيدة أيضًا، وأوضح خبير التغذية أن حبات الرمان بها عصير يحتوي على الكثير من حمض الأسكوربيك والحديد، أي أنه اثنين في واحد.
وأضاف: "عصير الرمان مفيد لفقر الدم بفضل وجود الحديد، وخاصة للنساء في سن الإنجاب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الرمان على الكثير من العفص، الذي يحمي الغشاء المخاطي في المعدة، وهو أمر جيد جدًا للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي".