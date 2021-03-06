مبهر ما لا تعرفه النساء عن فوائد الرمان لهن

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يعرف المختصون منذ فترة طويلة ما للرمان من خصائص فريدة مضادة للالتهابات، سواء في لب تلك الفاكهة أو قشرتها، وتحدث اختصاصي التغذية، ميخائيل غينزبورغ، لقناة "زفيزدا" الروسية عن تلك الفوائد.

وقال غينزبورغ: "يمكن تحضير قشور الرمان وصنع الشاي منها، نظرًا لخصائص الرمان المضادة للالتهابات، سيكون مفيدًا جدًا أثناء العدوى الفيروسية أو نزلات البرد".

تعتبر خصائص الرمان المضادة للشيخوخة مفيدة أيضًا، وأوضح خبير التغذية أن حبات الرمان بها عصير يحتوي على الكثير من حمض الأسكوربيك والحديد، أي أنه اثنين في واحد.

وأضاف: "عصير الرمان مفيد لفقر الدم بفضل وجود الحديد، وخاصة للنساء في سن الإنجاب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الرمان على الكثير من العفص، الذي يحمي الغشاء المخاطي في المعدة، وهو أمر جيد جدًا للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي".