قرارات سعودية مفاجئة بخصوص المطاعم في عموم المملكة

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 931

قالت وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية إنها وضعت آلية جديدة لمنع تكدس الزبائن في المطاعم انتظارا لطلباتهم.

وبحسب بيان نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أكدت وزارة الشئون البلدية السعودية على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن استلام الطلبات والانتظار بمسافة متر ونصف، وأن يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد بينهم.

وبحسب البيان فإن الآلية التي وضعتها الوزارة لإدارة قائمة الانتظار من المفترض أن تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي، وهي عبارة عن حجز مسبق عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو التليفون.

ودعت الوزارة إلى منع انتظار الأفراد داخل المطعم سواء للحصول على الطلبات أو طاولة للجلوس، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، ومنع تقديم الطعام داخل المطعم في حال تعذر تطبيق مسافة التباعد 3 متر.

كما أكدت على منع المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة، وألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن 5 أشخاص حتى ولو كانوا من أسرة واحدة أو أصدقاء.

يشار إلى أن بيانا لوزارة الداخلية صدر أمس تعلن فيه عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، اعتبارا من الأحد المقبل 7 مارس/آذار الجاري، مؤكدة على أنه رغم عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، إنه سيستمر إيقاف المناسبات والحفلات بصورة كاملة.

كما يشمل هذا القرار، بحسب الداخلية السعودية، حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

وقررت الداخلية السعودية إيقاف القرارات الخاصة بوقف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، مثل إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية.