بعد انكسار مليشياته في الجبهات.. الحوثي يستهدف تعز بالطائرات المفخخة ويقصف الزبيري والثورة وسقوط ضحايا مدنيين

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تعز

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قتل مواطن وأصيب 11 آخرين بانفجار طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الانقلابية على أحياء سكنية في مديرية الشمايتين، غرب محافظة تعز.

وقال مصدر محلي إن الطائرة المسيرة، كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات، والتي تسببت باستشهاد مدني وإصابة 11 آخرين بإصابات طفيفة، في منطقة الأصابح، مديرية الشمايتين، بحسب موقع الجيش.

يأتي هذا الاستهداف تزامناً مع التقدم الكبير التي تحرزه قوات الجيش الوطني في جبهات غرب تعز، والجبهة الشرقية للمدنية، وسط خسائر فادحة للمليشيا الحوثية، المدعومة من إيران.

*استهداف الزبيري والثورة

وتواصل المليشيا الحوثية استهدافها للأحياء المدنية في مدينة تعز، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

واستهدفت المليشيا اليوم السبت مدرسة الزبيري وسط حي النسيرية وسط مدينة تعز بعدد من القذائف، مخلفة أضراراً مادية وإصابة أحد السكان المجاورين للمدرسة.

وامس الجمعة استهدفت المليشيا الحوثية مستشفى الثورة بالمدينة، مما أسفر عن إصابة مواطن، وإحداث أضرار مادية بالمشفى.

وقالت مصادر طبية ان مليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في تبة السلال اطلقت بشكل مباشر على قسم العمليات بمستشفى الثورة بتعز عدداً من الطلقات النارية وأصيب الجندي إيهاب السامعي حارس القسم.

ولجأت المليشيا لقصف احياء تعز تزامناً مع معارك عنيفة دارت شرق وغرب المحافظة تكبدت فيها خسائر كبيرة.

*اسقاط طائرة مسيرة

ويوم الجمعة تمكنت دفاعات الجيش الوطني، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية، أثناء تحليقها في جبهة مقبنة غربي تعز،وفق وكالة سبأ.

وأكد قائد جبهة مقبنة حميد الخليدي “أن أفراد من الجيش الوطني اسقطوا طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية كانت تحوم فوق المواقع التي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين”.