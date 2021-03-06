شاهد بالفيديو.. مصرع السعودي رياض الشمري خلال مشاركته في الرالي

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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توفي السائق السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية الدولي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر مقطع فيديو نشره المتسابق رياض الشهري على حسابه بسناب صباح اليوم وذلك قبل انطلاقه برالي الشرقية وتعرضه لحادث أدى إلى وفاته.

من جهتها قدمت وزارة الرياضة العزاء والمواساة لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، كما نعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الراحل سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.