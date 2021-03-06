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أول دعم من أبناء الجنوب يصل إلى محافظة مأرب دعما للجيش والمقاومة

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب
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قدم أبناء محافظة أبين قافلة غذائية متنوعة دعماً لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات على أطراف محافظة مأرب.

وخلال استقبال القافلة في مدينة مأرب اليوم أوضح وكيل محافظة أبين، عبدالعزيز الحمزي، أن مأرب باتت اليوم تمثل رأس حربة في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية للدفاع عن الثورة والجمهورية والسيادة الوطنية.. مشيراً الى أن هذه القافلة تؤكد موقف أبناء محافظة أبين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية الداعم والمساند لمحافظة مأرب في هذه المعركة الوطنية ضد الانقلاب والمعزز لصمودها في وجه فلول مرتزقة إيران حتى يتم إنهاء انقلابهم والقضاء على مشروعهم التخريبي لليمن والمنطقة.

وعبرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، عن الشكر والتقدير لأبناء محافظة أبين على تسيير هذه القافلة التي تجسد مدى التلاحم الوطني بين كل أبناء اليمن في معركتهم المصيرية ضد قوى التخلف الامامية التي أرادت العودة باليمن إلى عهودها الظلامية وارتهنت للنظام الإيراني ومشروعه التخريبي وأطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة.

 
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