إصابات وأضرار بشظايا طائرات حوثية وهجمات جديدة باتجاه السعودية

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 583

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير السعودية النقيب محمد بن عبده السيد، تلقي الدفاع المدني يوم الجمعة، عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وقال النقيب، أنه نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.

ولفتً إلى أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

*هجمات جديدة

واليوم السبت قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.