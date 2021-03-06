موجة غبار تجتاح عددا من مناطق اليمن وخبير فلكي ينبه

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تشهد عددا من مناطق اليمن، موجة غبار واسعة الانتشار، بدأت اليوم السبت، بحسب فلكي يمني، ومركز الأرصاد.

وقال خبير الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، إن عدد من مناطق البلاد ستدخل تحت تأثير موجه غبارية من صباح اليوم السبت وتستمر 48 ساعة.

وكتب في منشور -رصده مأرب برس- على صفحته بموقع فيس بوك:، أنه من المتوقع وصول موجة غبارية تؤثر على الصحاري الداخلية والهضاب الشرقية للبلاد.

وأضاف: ثم تمتد إلى أجزاء من المناطق الوسطى، وقد تصل حتى بعض المناطق من المرتفعات الغربية و الجنوبية غربية.

وتوقع الفلكي الشوافي أن تكون موجة الغبار مصحوبة برياح باردة نسبيا تعمل على إنخفاض درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجات مئوية مقارنة بما كانت عليه الأيام الماضية.

وختم منشوره بالقول: لذلك ننوه الى توخي الحذر من تاثيرات الغبار على الصحة خصوصا على مرضى الجهاز التنفسي، و كذلك ننوه السائقين من إنخفاض الرؤية الافقية ، كما ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.

وامس الجمعة توّقع المركز الوطني للأرصاد تأثر المناطق الشرقية والشمالية في اليمن بالغبار خلال ساعات الليل وصباح اليومٍ السبت، بفعل موجة غبار واسع الانتشار تنشط من شرق الجزيرة العربية وحركتها ناحية الجنوب الغربي.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية، خاصة من يعانون من الأمراض الصدرية والأطفال وكبار السن بعدم التعرض للغبار وكذلك سائقي المركبات على الطرق الصحراوية من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار.