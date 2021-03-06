تحول في سير معارك مأرب.. 90 قتيلا في يوم والطيران يقصف والجيش يكشف عن عمليات تكتيكية مفاجئة

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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شنّ طيران التحالف العربي، السبت، غارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي قادمة من جبهة الكسارة في محافظة مأرب، ما أشعل حرائق على امتداد الطريق، بالتزامن مع معارك مستمرة على الأرض.

وأوقعت معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي 90 قتيلاً حوثيا خلال 24 ساعة فقط (يوم الجمعة) ،وفق مصادر حكومية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن المعارك اندلعت على 6 جبهات في مأرب.

*تحول سير المعارك

وكان متحدث الجيش الوطني قد أكد، الجمعة، أن قوات الجيش ورجال القبائل تحولوا في العديد من الجبهات في مأرب من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي وضع عناصر الحوثيين بين فكي كماشة، مؤكدا أن المنطقة باتت عصية على الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية ووضعها مطمئن 100%.

وأوضح العميد عبده مجلي الناطق باسم الجيش أن قواته استخدمت عمليات تكتيكية منها الالتفاف والتطويق والمفاجأة والمباغتة والأعمال التعرضية، واستطاعت من خلالها دحر الحوثيين.

إلى ذلك، دعا الناطق باسم الجيش جميع المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع الميليشيات من الزج بأبنائهم في محارق الموت والدمار وطريق اللاعودة.