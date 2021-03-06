تويتر يختبر ميزة وفرصة ال5 ثواني قبل فوات الأوان

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف خبراء مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء شركة "تويتر" الأمريكية في اختبار ميزة ينتظرها الملايين من مستخدميه.

وشاركت خبيرة "السوشيال ميديا"، جين مانشون وونغ، أول نظرة على مؤقت تنوي "تويتر" تفعليه لمستخدميها، والذي يمنحهم 5 ثواني كفرصة لمسح تغريدة أو صورة قرروا التراجع عن نشرها، بحسب موقع "إنغادجيت".

يشار إلى أن ميزة التراجع عن نشر التغريدات ذكرتها شركة "تويتر" لأول مرة في استطلاع رأي في شهر يوليو/ تموز الماضي، والذي كان يهدف إلى الحصول على إجماع عدد من مستخدميها على إطلاقها خدمات حصرية مقابل اشتراكات مالية.

يشار إلى أن موقع "تويتر" كان قد بدأ الأسبوع الماضي في اختبار ميزة اختيارية لمستخدميه، تتلخص فكرتها في منحهم محتوى حصريا مقابل اشتراك مادي.

وتسمح الميزة التي تحمل اسم "Super Follows" أو "المتابعين الفائقين" لمستخدمي "تويتر" بتحصيل المال مقابل جرعة إضافية وحصرية من المحتوى المقدم، حسبما أعلنت الشركة في بيان رسمي لها، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

ومازالت الميزة قيد الاختبار داخل "تويتر"، ولم يتم إطلاقها على نطاق واسع وبشكل رسمي.

وأوضح متحدث باسم "تويتر" أن "استكشاف فرص تمويل المغردين مثل ميزة "Super Follows" سيسمح للمبدعين والناشرين بالحصول على دعم مباشر من قبل جمهورهم، كما أنه سيحفزهم على مواصلة إنشاء محتوى يحبه جمهورهم".

وقالت الشركة إنه سيكون لديها المزيد لمشاركته في الميزة "في الأشهر المقبلة". وتمثل الخطوة تحولا في خدمة كانت دائما مجانية، مما يدفع "تويتر" إلى أن يسير على نهج شركات مثل "باتريون" "أونلي فانز" و"صبستاك" التي توفر جميعها فرصة لكسب المال من المتابعين المهمين أو المخلصين