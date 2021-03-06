التحالف يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة وملغومة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السبت 06 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ الشرق الأوسط

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تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تدمير 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان».

وأضاف العميد المالكي، أنه «تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 ثمانية طائرات بدون طيار خلال ٢٤ ساعة الماضيه، وأن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب»، مؤكداً على إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية