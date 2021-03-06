تويتر يختبر ميزة وفرصة ال5 ثواني قبل فوات الأوان فوائد 4 أضعاف الفاكهة نفسها في قشور البرتقال التحالف يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة وملغومة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة تراجع حوثي عن اتفاق أممي هو الرابع والحكومة الشرعية تحذر قرارات أمريكية هامة وطال انتظارها تفرح قيادات المملكة وتغضب حكام طهران نائب رئيس مجلس النواب يدعو إلى إلغاء قرار زيادة اسعار المشتقات النفطية بعد ظهور رغد على العربية .. فيديو يثير ضجة... هل هذه حفيدة صدام حسين من داخل الجيم؟ فيديو قطر تفاجئ كل مواطنيها والوافدين بهذه الخطوة الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب الحكومة ”الشرعية“ تبحث عن ”شريك حقيقي“ و”واشنطن“ تكشف عن الأهداف التي تسعى لها في اليمن والسعودية
تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تدمير 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان».
وأضاف العميد المالكي، أنه «تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 ثمانية طائرات بدون طيار خلال ٢٤ ساعة الماضيه، وأن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب»، مؤكداً على إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية