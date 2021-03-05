الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب

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أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الجمعة، أنه أحبط محاولة اختطاف طائرة.
وذكر البيان أن رجلا حاول مساء الخميس اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية كانت في طريقها من الأهواز بجنوب غرب البلاد، إلى مدينة مشهد في الشمال الغربي.
وبحسب البيان، نجح حراس تابعون للحرس الثوري الإيراني في إحباط عملية الاختطاف، وهبطت الطائرة في أصفهان.
ولم يصب أحد بأذى، وقد تمكن الركاب من مواصلة رحلتهم على متن طائرة أخرى.
وقال البيان الذي نشر عبر الانترنت إنه تم “تحييد” الخاطف الذي كان يريد التوجه بالطائرة طراز “فوكر 100” إلى دولة خليجية مجاورة.