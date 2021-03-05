أمريكا تبدأ بفك حصارها الاقتصادي على ايران وتفتح خزان الأموال المحتجزة لها بأحد الدول العربية

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زعم مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوزة في العراق، وأغلبها تعود لصادرات الكهرباء والغاز الإيراني للعراق.
وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني: ”أفادت مصادر موثوقة في العراق أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن موارد إيرانية الموجودة في البنك التجاري العراقي، وأنه قد تم إجراء عدة صفقات“.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ أن ”هذا الحدث يأتي عشية عيد النوروز (الذي يبدأ في الـ21 من شهر آذار/مارس الجاري) وشهر رمضان وسيمهد الطريق لتوفير المستلزمات الأساسية للناس“.
وتشير التقارير الإيرانية إلى أن ديون الحكومة العراقية لإيران تبلغ 6 مليارات دولار أغلبها تعود لصادرات الكهرباء والغاز لإيران، ويقول مسؤولون حكوميون إيرانيون إن ”الضغوط الأمريكية“ على العراق حالت دون تحويل العمليات المصرفية للأموال.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قال في زيارة قام بها إلى طهران في الـ27 من شهر فبراير/شباط الماضي، إن ”حكومة بلاده ستدفع الديون، التي بذمتها للحكومة الإيرانية“.
وتبلغ أموال إيرانية من النقد الأجنبي المحجوبة في عدة بلدان منها العراق والصين والهند وكوريا الجنوبية قرابة 40 مليار دولار، بحسب صحيفة ”جهان سازندجي“ الإيرانية.
وتقدر طهران أن أموالها المحجوبة في الخارج بنحو 100 مليار دولار منها 35 مليار في البنوك الأوروبية، بسبب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو من عام 2018.