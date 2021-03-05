انشقاقات تعصف بكبرى الأحزاب السياسية في تركيا.. وهذه تداعياتها أمريكا تبدأ بفك حصارها الاقتصادي على ايران وتفتح خزان الأموال المحتجزة لها بأحد الدول العربية تفاصيل انكسار دامٍ جديد للحوثيين بجبهات مأرب وحصاد نحو 100 عنصر ومسؤول عسكري يكشف حقيقة ”الضربة الخاطئة“ السعودية تصدر قرارا تغلق اثني عشر مسجدا في اربع مناطق السيسي يصدر قرارا رفيعا بعد وفاة أبرز قادة الجيش المصري الإمارات تضئ برج خليفة بصورة فنانتين لبنانيتين بمناسبة الدمج ”أبو ظبي“ تُطيح بمسؤول يمني رفيع من منصبه بعد إبلاغه عن ”تحركات عسكرية إماراتية خطيرة“ ورفضه تفريغ شحنات أسلحة مرض يجتاح أكثر من41% من السعوديات شابات ومتزوجات ويثير غضب الأزواج والرجال في المملكة تقدمات مستمرة وانتصارات متواصلة على وقع معارك عنيفة بتعز وقوات ”الشرعية“ على وشك الالتحام بجبهة الساحل الغربي (آخر المستجدات) بعد تعز.. انطلاق عملية عسكرية واسعة وتحريك جبهات القتال في محافظة جديدة لتخفيف الضغط عن مأرب
كسرت قوات الجيش ورجال القبائل بإسناد من طيران التحالف، الجمعة 5 مارس/آذار، هجوما واسعا نفذته مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية في جبهات غربي محافظة مأرب وتكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وبحسب مصادر عسكرية دفعت ميليشيا الحوثي بالمئات من عناصرها لشن هجمات متتالية منذ ساعات صباح الاولى، في مسعى لإحداث اختراق ميداني في جبهتي الكسارة والمشجح بصرواح.
ونصبت قوات الجيش الوطني أربعة كمائن لمجاميع حوثية حاولت مهاجمة مواقع عسكرية في جبهات الكسارة وهيلان والمشجح وصرواح.
وأسفرت المعارك والكمائن عن مصرع أكثر من 95 عنصرًا من المليشيا إلى جانب عشرات الجرحى، فيما دمرت مدفعية الجيش 3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها، كما استهدفت تجمعات متفرقة للمليشيا في كافة الجبهات وكبّدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وشارك طيران التحالف بفعالية في المعارك، حيث استهدف تعزيزات للمليشيا وكبّدها خسائر كبيرة منها تدمير 5 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها. كما دمر تحصينات للمليشيات في جبهتي المشجح وهيلان.
في السياق، نفى مسؤول في مكتب وزير الدفاع وقوع اي ضربة جوية خاطئة لطيران التحالف على مواقع الجيش بجبهة الكسارة، مطالبا بتحرّي الدّقة عند نشر مثل هذه الاخبار التي لا تخدم سير المعركة، حسب تعبيره.
وقال السكرتير الصحفي لوزير الدفاع، العقيد أحمد شبح، إن مليشيا الحوثي استهدفت موقع "حمة صيد" بطيران مسيّر، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين بينهم ضباط.
وأمس الخميس، تناولت وسائل اعلام محلية خبر يفيد بسقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش الوطني بغارة جوية للتحالف طالت موقع "حَمة الصيد" بجبهة الكسارة، عقب سيطرة الجيش الوطني عليه.
واستأنف الحوثيون مطلع فبراير/شباط تحرّكهم للسيطرة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، حيث يعيش قرابة مليوني نازح. لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم كبير نحو المدينة الغنية بالنفط حيث يتلقون مقاومة كبيرة من الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.