الإمارات تضئ برج خليفة بصورة فنانتين لبنانيتين بمناسبة الدمج

الجمعة 05 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قامت دولة الإمارات العربية المتّحدة بتوجيه تحيّة إلى كل من الفنانة إليسا والفنانة مايا دياب عبر إضاءة برج خليفة بصورتيهما مساء الأربعاء .

ونشرت مايا مجموعة من صور إضاءة البرج بصورتها أرفقتها بتعليق : " سعيدة جدا بتواجدي على برج خليفة ، تهانينا أنغامي للتعاون مع نازدك نيويورك والدمج مع VMAC ، إلى مزيد من النجاح " .

الجدير ذكره أن "أنغامي" أول شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط تدرج في بورصة ناسداك من خلال الاندماج العكسي مع Vistas Media Acquisition Company .