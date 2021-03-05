الإمارات تضئ برج خليفة بصورة فنانتين لبنانيتين بمناسبة الدمج

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قامت دولة الإمارات العربية المتّحدة بتوجيه تحيّة إلى كل من الفنانة إليسا والفنانة مايا دياب عبر إضاءة برج خليفة بصورتيهما مساء الأربعاء .
ونشرت مايا مجموعة من صور إضاءة البرج بصورتها أرفقتها بتعليق : " سعيدة جدا بتواجدي على برج خليفة ، تهانينا أنغامي للتعاون مع نازدك نيويورك والدمج مع VMAC ، إلى مزيد من النجاح " .
الجدير ذكره أن "أنغامي" أول شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط تدرج في بورصة ناسداك من خلال الاندماج العكسي مع Vistas Media Acquisition Company .