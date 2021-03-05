انشقاقات تعصف بكبرى الأحزاب السياسية في تركيا.. وهذه تداعياتها أمريكا تبدأ بفك حصارها الاقتصادي على ايران وتفتح خزان الأموال المحتجزة لها بأحد الدول العربية تفاصيل انكسار دامٍ جديد للحوثيين بجبهات مأرب وحصاد نحو 100 عنصر ومسؤول عسكري يكشف حقيقة ”الضربة الخاطئة“ السعودية تصدر قرارا تغلق اثني عشر مسجدا في اربع مناطق السيسي يصدر قرارا رفيعا بعد وفاة أبرز قادة الجيش المصري الإمارات تضئ برج خليفة بصورة فنانتين لبنانيتين بمناسبة الدمج ”أبو ظبي“ تُطيح بمسؤول يمني رفيع من منصبه بعد إبلاغه عن ”تحركات عسكرية إماراتية خطيرة“ ورفضه تفريغ شحنات أسلحة مرض يجتاح أكثر من41% من السعوديات شابات ومتزوجات ويثير غضب الأزواج والرجال في المملكة تقدمات مستمرة وانتصارات متواصلة على وقع معارك عنيفة بتعز وقوات ”الشرعية“ على وشك الالتحام بجبهة الساحل الغربي (آخر المستجدات) بعد تعز.. انطلاق عملية عسكرية واسعة وتحريك جبهات القتال في محافظة جديدة لتخفيف الضغط عن مأرب
أفادت مصادر عسكرية، الجمعة 5 مارس/آذار، باستمرار المعارك بمحافظة تعز (وسط اليمن)، لليوم الرابع على التوالي، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش الوطني التي باتت على وشك الالتحام بجبهات الساحل الغربي.
واستكملت قوات الجيش الوطني، خلال الساعات الماضية، تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية ”جبل حبشي“ بعد تحرير كامل منطقتي "القوز"، و"الأشروح".
وحسب موقع الجيش، فقد بات يفصل الجيش عن القوات المشتركة في الساحل الغربي 15 كيلو متر فقط، موضحا بأنه لم يتبق أمام قوات الجیش غير منطقتي "العرض"، و"الحناية"، وفي حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش في غرب تعز، مع جبهة "الوازعية"، والساحل الغربي.
وفي الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، حيث تدور معارك عنيفة، سُجل تقدّم لقوات الجيش الوطني باتجاه "فرزة صنعاء"، و"المؤسسة الاقتصادية" و"العيسائي"، وتأمين شارع ومستشفى "الحَمد".
والثلاثاء المنصرم، أشعلت قوات الجيش الوطني، جبهات قتال جديدة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة تعز، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تخفيف الهجمات العدائية للحوثيين المتصاعدة منذ 3 أسابيع على محافظة مأرب (شمالي شرق).