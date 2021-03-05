تقدمات مستمرة وانتصارات متواصلة على وقع معارك عنيفة بتعز وقوات ”الشرعية“ على وشك الالتحام بجبهة الساحل الغربي (آخر المستجدات)

الجمعة 05 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية، الجمعة 5 مارس/آذار، باستمرار المعارك بمحافظة تعز (وسط اليمن)، لليوم الرابع على التوالي، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش الوطني التي باتت على وشك الالتحام بجبهات الساحل الغربي.

واستكملت قوات الجيش الوطني، خلال الساعات الماضية، تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية ”جبل حبشي“ بعد تحرير كامل منطقتي "القوز"، و"الأشروح".

وحسب موقع الجيش، فقد بات يفصل الجيش عن القوات المشتركة في الساحل الغربي 15 كيلو متر فقط، موضحا بأنه لم يتبق أمام قوات الجیش غير منطقتي "العرض"، و"الحناية"، وفي حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش في غرب تعز، مع جبهة "الوازعية"، والساحل الغربي.

وفي الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، حيث تدور معارك عنيفة، سُجل تقدّم لقوات الجيش الوطني باتجاه "فرزة صنعاء"، و"المؤسسة الاقتصادية" و"العيسائي"، وتأمين شارع ومستشفى "الحَمد".

والثلاثاء المنصرم، أشعلت قوات الجيش الوطني، جبهات قتال جديدة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة تعز، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تخفيف الهجمات العدائية للحوثيين المتصاعدة منذ 3 أسابيع على محافظة مأرب (شمالي شرق).