مارب :الحوثيون يشنون هجوما واسعا على مديرية مراد من ثلاث محاور . تفاصيل الانكسار والهزيمة

الجمعة 05 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 308

تزامنا مع عدة هجمات نفذتها المليشيات الحوثية في عدة جهات بمحافظة مأرب بينها الكسارة والمشجح وصرواح، شنت المليشيات هجوما واسعا على مديرية مراد من ثلاث محاور وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان الجيش الوطني ورجال القبائل نجحوا في كسر المليشيات الحوثية في كل محاور الهجوم.

وأضاف المصدر لمأرب برس ان جرحى الحوثيين في شعاب مراد مازالت تصرخ ولم تتمكن المليشيا الحوثية من إنقاذ جرحاها او انتشال قتلاها حتى كتابة الخبر.

االي ذلك كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن سقط قتلى وجرحى كُثر في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة جبل مراد جنوب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجومًا شنّته مجاميع حوثية على مواقع عسكرية في جبهة جبل مراد،

مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع أكثر من 25 عنصرًا من مليشيا الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، منها تدمير 3 أطقم وعربة ناقلة جند.

وأكد المصدر أن الكثير من جثث مليشيا الحوثي ما تزال متناثرة في جبال وشعاب جبهة جبل مراد، مضيفاً أن بعض الجرحى تركتهم قيادات المليشيا في الشعاب ولاذت بالفرار وظلّوا يستنجدونها لإنقاذهم حتى ظهر اليوم الجمعة.