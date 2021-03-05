المبعوث الأمريكي لليمن يوجه دعوة للحوثيين بخصوص مارب وبن مبارك يوجه دعوه مماثلة لهم بخصوص اليمن

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دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، ميليشيات الحوثي لتقديم مصلحة البلاد على أجندة إيران التدميرية.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية اليمني مع المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركنج، لمناقشة تبعات استمرار التصعيد الحوثي في مأرب والجهود الرامية للتهدئة وتحقيق السلام في اليمن.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني، استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في مأرب، متجاهلة الندءات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٦٤، مشيراً إلى ان "العدوان الحوثي يواجه بإرادة صلبة من الجيش الوطني وأبناء القبائل".
ولفت الوزير اليمني إلى أن الحكومة تمد يدها للسلام إذا وجدت شريكاً حقيقا، داعياً "الميليشيات الحوثية للانصياع لصوت العقل وتقديم مصلحة اليمنيين على أجندة إيران التدميرية في المنطقة.
من جانبه، جدد المبعوث الأميركي موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب، والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والاستجابة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن. يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان عبّر، عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى عديد الضحايا الذين يسقطون هناك.