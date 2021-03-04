هجوم صاروخي «حوثي» جديد يستهدف المملكة والتحالف يصدر بيان

الخميس 04 مارس - آذار 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه المملكة، وذلك بعد ساعات من إعلان إحباط هجومين مماثلين.

وقال التحالف في بيان إن الصاروخ الذي جرى اعتراضه كان يستهدف مدينة جازان جنوبي المملكة، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي.

وأوضح البيان أن "الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير هجومين للحوثيين على خميس مشيط وجازان جنوبي السعودية، فيما ادعى الحوثيون قصف شركة أرامكو بمدينة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قوله: إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وأضاف "المالكي": إن الطائرة "أُطلِقت بشكل متعمد لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية".

كما أعلن "التحالف" لاحقاً، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية تجاه جازان، مشيراً إلى أن الأخيرة مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ويأتي تصعيد الحوثيين مؤخراً؛ تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة رفع المليشيا من قائمة الإرهاب، بعدما كانت قد أُدرجت في 19 يناير الماضي، وإنهاء دعمها للتحالف في اليمن.