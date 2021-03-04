أخبار النصر تتوالى من تعـز..قوات الشرعية تنتزع إنتصاراً ساحقاً من «الحوثيين» وقائد عسكري يتحدث عن التحام القوات بـ جبهة الساحل

الخميس 04 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني المتسارع اليوم الخميس، في جبهات المحور الغربي لمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قولة :إن قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها الميداني في عدة جبهات في الجبهتين الغربية والشمالية الشرقية.

وأكد ان قوات الجیش الوطني استكملت خلال الساعات الماضية تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي، بعد تحرير كامل منطقتي القوز، والاشروح.

وأشار إلى ان المعارك تدور في الأثناء في آخر تبة تقع بين مديريتي جبل حبشي، ومقبنة.. لافتاً إلى استمرار قوات الجيش في التقدم حتى تحريرها، موضحاً أنه بتحريرها سوف تلتحم الجبهتين.

وأكد إن قوات الجیش الوطني في مديرية مقبنة، بات يفصلها حوالي خمسة كيلو متر عن القوات المشتركة في الساحل الغربي.

وأوضح بأنه لم يتبق أمام قوات الجیش الوطني في المديرية غير منطقتي العرض، والحناية، وفي حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش في غرب تعز، مع جبهة الوازعية، والساحل الغربي.

وفي الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، أكد المصدر تقدم قوات الجیش الوطني إلى فرزة صنعاء، والمؤسسة الاقتصادية والعيسائي، وتأمين شارع ومستشفى الحمد.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح بينهم قيادات ميدانية منها القيادي الحوثي المدعو أبو حاتم، مؤكداً تكبد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.