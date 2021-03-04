رغم مبادرات إردوغان.. حذر أميركي وأوروبي من تحركات تركيا

الخميس 04 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-الحرة

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منذ انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمبادرات دبلوماسية مع الغرب، وتعهد بإصلاحات ديمقراطية في الداخل، كما وعد ببذل جهد جاد لتحسين العلاقات مع شركاء تركيا في الناتو، وفقا لموقع صوت أميركا.

وأبلغ الزعيم التركي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مكالمة فيديو الثلاثاء، أن التعاون له "إمكانات جادة للغاية". وقال إردوغان في بيان عقب المحادثة: "بصفتنا حليفين قويين في الناتو، يمكننا تقديم مساهمات كبيرة للسلام والاستقرار وجهود السلام في منطقة جغرافية واسعة - من أوروبا إلى القوقاز والشرق الأوسط وإفريقيا".

كما كشف إردوغان النقاب عن خطة العمل، التي أعلن عنها منذ فوز بايدن في الانتخابات في نوفمبر الماضي، والتي يقول إنها تهدف إلى تحسين حقوق الإنسان والحقوق المدنية في تركيا.

وأكد إردوغان أن "الهدف النهائي لخطة عمل تركيا هو وضع دستور مدني جديد". وأعلن أن الخطة تنبع من "التزام الدولة بحماية السلامة الجسدية والمعنوية وشرف وكرامة الأفراد في جميع شؤونها وأفعالها ومع كافة مؤسسات الدولة وتنظيماتها".

لكن معارضي إردوغان يقولون إن خطة العمل تتعارض مع قمع حكومته للمعارضة، فتركيا تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، بالإضافة إلى سجن المعارضين السياسيين.

حذر وشك

وعلى الرغم من المبادرات التي طرحت على بايدن والاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت تعيين سفير تركي جديد لدى الولايات المتحدة وآمال أردوغان المعلنة في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الغرب بعد سنوات من العلاقات المتوترة، فقد تم استقبال التحرك الدبلوماسي التركي حتى الآن في واشنطن وبروكسل بحذر وشك.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات ستظل هشة حتى تتخذ أنقرة إجراءات ملموسة.

وصرح مسؤول أميركي لصوت أميركا أنه كان "هناك إشارات قليلة على أن النمر قد غير مكانه بالفعل". وكان يتحدث بعد ساعات فقط من إعلان تركيا أنها تفكر في شراء نظام صاروخي ثانٍ مضاد للطائرات من طراز إس -400 من روسيا، على الرغم من الرفض الشديد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأكد المسؤولون الأميركيون والغربيون أنه ليس من المستغرب أن يظلوا متشككين بشأن نوايا إردوغان. وقال دبلوماسي غربي: "لا توجد مؤشرات على أنه يخفف من حملته القمعية ضد المعارضة المحلية ولا ينحرف عن زواج المصلحة مع روسيا".

اتخذ بايدن موقفًا أكثر تشددًا تجاه تركيا من سلفه في البيت الأبيض، دونالد ترامب. قبل انتخابه، وصف بايدن إردوغان بأنه مستبد، ووبخت الإدارة الجديدة أنقرة على انتهاكات حقوقها وحثت على إطلاق سراح الناشط البارز عثمان كافالا.

لم يتحدث بايدن وأردوغان بعد. تضمنت جهة الاتصال الوحيدة رفيعة المستوى حتى الآن محادثة هاتفية بين جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، وإبراهيم كالين، المستشار الأمني للزعيم التركي.

أما بالنسبة، للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، يرى مارك بيريني، الباحث الزائر في منظمة أبحاث كارنيغي أوروبا، أن حكومات الاتحاد الأوروبي تريد علاقة أكثر هدوءا ويمكن التنبؤ بها مع أنقرة.

وقال إنهم يريدون رؤية علاقات محسنة مع تركيا لأسباب اقتصادية، ولأنهم يخشون أن يؤدي أي تدهور إضافي إلى دفع أردوغان لكسر اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي لمنع اللاجئين من استخدام تركيا مرة أخرى كبوابة إلى أوروبا.

وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن أنقرة تريد قصر أي حوار مع الولايات المتحدة وأوروبا على التجارة والمسائل الاقتصادية، بينما لا تريد وضع القضايا الحقوقية ومغامرات إردوغان في سوريا وليبيا وآسيا الوسطى على جدول الأعمال.

كان 170 من المشرعين الأميركيين والديمقراطيين والجمهوريين، أرسلوا يوم الإثنين، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين، يحثون فيها إدارة بايدن على معالجة قضايا حقوق الإنسان "المقلقة" أثناء تشكيل سياستها تجاه تركيا.

وأشار المشرعون في الرسالة إلى أن تركيا لطالما كانت شريكًا مهما، لكنهم يقولون إن إردوغان مسؤول عن التوترات في العلاقة.