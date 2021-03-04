الحوثيون يناشدون وزير الخارجية الروسي زيارة عاجلة للعاصمة صنعاء لهذا الهدف

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دعت المليشيات الحوثية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى زيارة صنعاء خلال جولته الخليجية الأسبوع المقبل.
ودعا ما يسمى رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، محمد علي الحوثي، على حسابه في "تويتر"، لافروف إلى زيارة العاصمة اليمنية "للاطلاع على الاستقرار الأمني وإعادة فتح سفارة روسيا بمقرها في صنعاء.. بدلا عن بقائها في الرياض".
كما ناشد الحوثي وزير الخارجية الروسي "معرفة الوضع الإنساني الكارثي الذي تصنعه دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه" في اليمن حسب وصفه.
وجاءت هذه التغريدة في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الروسية أن لافروف سيزور كلا من الإمارات والسعودية وقطر الأسبوع القادم.