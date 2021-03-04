وزارة الدفاع تعقد لقاءا رفيعا وتوجه رسائل هامة للمواطنين في مناطق الحوثيين ووزير الدفاع يتوعد سندفن أحلام الامامة

الخميس 04 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز وعددا من رؤساء هيئات ودوائر الوزارة وقادة المناطق العسكرية، لمُناقشة سير العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات.

وفي اللقاء تعهد وزير الدفاع قائلا "سنمضي على العهد والوعد للشعب والقيادة، وسنظل أوفياء للأرض والقسم ولتضحيات الشهداء الأبرار، وسنحرر شعبنا من هيمنة الحوثي وايران وسندفن أحلام الإمامة والكهنوت كما دفنها الآباء والأجداد"

ووجه الاجتماع نداء صادقا ومخلصا للمواطنين الذين لا يزالون تحت سيطرة المليشيا ودعاهم للكف عن الزج بأبنائهم إلى محارق الموت خدمة لأطماع ايرانية توسعية ومشاريع تخريبية تسعى لتحويل اليمن إلى قاعدة انطلاق لتهديد أمن اليمن والمنطقة وتعريض المصالح العالمية والممرات الدولية للخطر.

داعياً أبناء القبائل لأخذ العظة والعبرة من المصير المُر الذي يتجرعه كل المتورطين في صفوف المليشيات في مختلف الجبهات، وعدم مُشاركة المليشيات في الأعمال الإرهابية والجرائم الانتقامية التي ترتكبها بحق اليمنيين.. مؤكداً بأن النصر حليف المشروع الوطني الجامع وأن المشروع الإمامي الكهنوتي إلى زوال.

وأشاد الاجتماع ببطولات افراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد المخططات الايرانية وأدواتها الإرهابية في مختلف مواقع الشرف.. مُعبراً عن الاعتزاز بالالتفاف الشعبي الواسع في الداخل والخارج حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة الذي يُجسد أسمى معاني الانتماء والولاء الوطني في معركة المصير اليمني العروبي الواحد.

وأكد الاجتماع أن أبطال القوات المسلحة وإلى جانبهم كل الأحرار والشرفاء من كل مناطق الوطن عازمون على المُضي قدما نحو تحرير كامل الأرض وبسط نفوذ الدولة ورفع علم الجمهورية اليمنية على كل الربوع.

وثمن الاجتماع جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم إلى جانب اليمن في مواجهة المشروع الإيراني.

ونقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مُشيداً بثبات وبسالة الأبطال في مختلف الجبهات وما يتمتعون به من معنوية وكفاءة قتالية عالية.. مُشدّدا على ضرورة تعزيز اليقظة والجهوزية الكاملة للتصدي لفلول المليشيات والإجهاز على كل محاولاتها الانتحارية والمُضي قدما نحو تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن مليشيا الحوثي تتكبد هزائم متتالية في جميع خطوط التماس في محافظات الجوف ومأرب والضالع وتعز والحديدة.. وتشهد تلاحماً منقطع النظير وإسناداً مُباشراً من رجال القبائل وطيران التحالف العربي.

واكد ان العمليات العسكرية تسير بكل انتظام وفق الخطط المرسومة وتحقق أهدافها بكل مهارة واحتراف، وأن المؤسسة العسكرية ستظل كتلة متماسكة ومتلاحمة وعند مستوى طموحات الشعب اليمني.