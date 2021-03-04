مستشار بن زايد يكشف عن صفقة كبرى ستتم في الخليج قريبا لأنهاء حرب اليمن

الخميس 04 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن صفقة كبرى ستتم في منطقة الخليج قريبا.

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: جاري العمل على صفقة كبرى لإنهاء حرب اليمن.

ولم يكشف المسئول الاماراتي عن أي تفاصيل , وتجاهل الحراك السياسي والحواري بين السعودية والحوثيين , إضافة الى التحركات الواسعة التي يجريها المبعث الأمريكي لليمن في السعودية .