مستشار بن زايد يكشف عن صفقة كبرى ستتم في الخليج قريبا لأنهاء حرب اليمن

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كشف الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن صفقة كبرى ستتم في منطقة الخليج قريبا.
وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: جاري العمل على صفقة كبرى لإنهاء حرب اليمن.
ولم يكشف المسئول الاماراتي عن أي تفاصيل , وتجاهل الحراك السياسي والحواري بين السعودية والحوثيين , إضافة الى التحركات الواسعة التي يجريها المبعث الأمريكي لليمن في السعودية .