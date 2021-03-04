شركة واتس آب تكشف عن ميزة مهمة شاهد لحظة انفجار مركبة فضائية بعد دقائق من إقلاعها المرشد الأعلى الإيراني يبعث برسالة تعزية خاصة إلى حسن نصر الله إعدام أسرة كاملة في مصر بحضور هؤلاء فضيحة .. تتسبب في تكبيد خسائر كبيرة لنادي برشلونة مليشيات في واشنطن والمخابرات تحذر من مخطط ومؤامرة محتملة اليوم كانوا من أشد الموالين.. قائمة بأسماء 24 شيخاً قبلياً قام الحوثي بتصفيتهم بعد أن تعاونوا معه ومهدوا للإنقلاب على الدولة إيجاز صحفي بمستجدات وسير المعارك في ثلاث محافظات يمنية تشهد قتالا عنيفا سقط قتلى وجرحى.. معلومات وصور من الانفجار الذي هز عدن ومصير قائد كبير موالي للإمارات استهدف الانفجار موكبه فوائد صحية مذهلة لبذور عباد الشمس ودرع واقي ضد الأمراض المزمنة
أشارت صحيفة Engadget نقلا عن مصادر في الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتس آب" إلى أن التطبيق المخصص للحواسب حصل على ميزة مهمة.
وتبعا للصحيفة إن مستخدمي "واتس آب" في الحواسب التي تعمل بأنظمة Windows و Mac بات بإمكانهم الآن استعمال التطبيق لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.
وتوفر الميزة لمستخدمي الحواسب حاليا إمكانية عرض واجهات اتصال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بالوضعين الأفقي والعمودي، وعرض هذه الواجهات أمام واجهات التطبيقات الأخرى المفتوحة في أجهزتهم.
ويمكن لمستخدمي أنظمة Mac و Windowsحاليا إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بين شخصين فقط حاليا، ومن المنتظر أن يطور "واتس آب" هذه الإمكانيات لمستخدمي الحواسب مستقبلا ليكونوا قادرين على إجراء المكالمات الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على "واتس آب" كانوا قد أعلنوا عن اختبار هذه الميزة عند عدد محدود من مستخدمي الحواسب نهاية العام الفائت، كما أشاروا إلى اختبار ميزات جديدة لمستخدمي التطبيق عبر الحواسب من شأنها زيادة حماية أمن البيانات.