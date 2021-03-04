شاهد لحظة انفجار مركبة فضائية بعد دقائق من إقلاعها

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تعرضت مركبة فضائية تابعة لشركة سبيس أكس التي يملكها إيلون ماسكك للانفجار وذلك بعد دقائق قليلة من إقلاعها، وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.
وبين مقطع فيديو احتراق النموذج الأولي للمركبة، ما أدى لتصاعد الأدخنة إلى عنان السماء، واشتبه في أن غاز الميثان هو السبب في ذلك وجرى تطويق المكان بالكامل.
وأوضح أحد القائمين على تنفيذ النموذج إن عملية الإطلاق لم تكن فاشلة وإنما كانت ناجحة وذلك لأن جسم الصاروخ لم ينفجر بشكل كامل.
وكشفت مصادر أن سبب انفجار المركبة هو تحطم أرجل الهبوط أدى إلى تفكك الأنابيب التي تحتوي على غاز الميثان وكان لذلك دور كبير في الانفجار.