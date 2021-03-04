المرشد الأعلى الإيراني يبعث برسالة تعزية خاصة إلى حسن نصر الله

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بعث المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، برسالة تعزية إلى حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله"، معزيا بوفاة الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان.
وكان الحزب قد نعى رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين القاضي الشيخ أحمد الزين.
وأعرب عن "عميق حزنه لرحيل الشيخ الزين بعد مسيرة جهادية وعلمية حافلة"
وأشاد "حزب الله" بما اسماه المسيرة "الجهادية الطويلة للعلامة الراحل، الذي وقف إلى جانب المقاومة وكان مناصرا وداعما لها في مختلف المراحل والظروف".
وأكد "حزب الله" أن "الراحل عمل على التقريب بين المسلمين ونبذ الخلافات بينهم، وبذل جهودا كبيرة لتمتين أواصر الوحدة على الساحة الوطنية والإسلامية"، ولفت إلى أنه "ناصر القضية الفلسطينية وبذل طاقاته وجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف الساحات والميادين".
وغيب الموت قاضي شرع صيدا السابق ورئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ احمد الزين إثر نوبة قلبية.
والقاضي الزين لعب دورا بارزا في تاريخ مدينة صيدا النضالي ولبنان وكان صوتا للوحدة الإسلامية والتلاقي والاعتدال.