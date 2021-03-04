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عاجل.. انفجار يهز منطقة الشعب بمدينة عدن

الخميس 04 مارس - آذار 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات
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هز انفجار ظهر اليوم الخميس، منطقة الشعب بمدينة عدن جنوبي اليمن.

ووفق معلومات اولية فإن الانفجار استهدف موكبا عسكريا لمليشيات ما يسمى الحزام الأمني المدعومة إماراتيا.

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