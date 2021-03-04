أسعار النفط تصعد بمعظم أسواق الخليج

الخميس 04 مارس - آذار 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع بقيادة السعودية، الأربعاء، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، في حين خالفت أبوظبي وقطر الاتجاه هبوطاً.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو المقبل، بمقدار 88 سنتاً أو بنسبة 1.4٪، إلى 63.58 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل المقبل، بمقدار 89 سنتاً أو بنسبة 1.49٪، إلى 60.64 دولاراً للبرميل.

وصعدت الأسهم النفطية بمؤشر السوق السعودية الذي زاد بنسبة 0.67٪ وأغلق على 9310.28 نقاط، وسجل سهما أرامكو وسابك مكاسب قوية مرتفعين بنسبة 1.74٪ و2.29٪ على الترتيب.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.8٪ إلى 2590 نقطة، وزاد سهما إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.2٪ و1.34٪ على الترتيب.

ونزل مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2٪ إلى 5699.52 نقطة، مدفوعاً بخسائر أسهم أكبر بنوك الإمارة، فنزلت أسهم أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي بنسبة و0.67٪ و1.11٪ و0.41٪ على الترتيب.

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.17٪ إلى 6203.66 نقاط، وقاد المكاسب سهما الكويتية للاستثمار "كفيك" وعقارية، مرتفعين بنسبة 6.44٪ و3.08٪ على الترتيب.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.19٪ إلى 10044.45 نقطة، وقاد الخسائر سهم "كيو إل إم" للتأمين منخفضاً بنسبة 5.18٪، ونزل سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.47٪.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.58٪ إلى 3644.54 نقطة، وقاد المكاسب سهما منتجات الألمنيوم و"عمار الإمارات" القابضة، مرتفعين بنسبة 9.3٪ و7.32٪ على الترتيب.

وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.26٪ إلى 1474 نقطة، وقاد المكاسب سهما مصرف السلام وبنك البحرين والكويت، مرتفعين بنسبة 2.82٪ و1.12٪ على الترتيب.