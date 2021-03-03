حقيقة تقدم تركي آل الشيخ بعرض ضخم لشراء نادي الزمالك المصري

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انتشرت مؤخرا على بعض صفحات مشجعي نادي الزمالك المصري، أنباء تزعم نية رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، شراء نادي الزمالك المصري لكرة القدم.
ويعيش نادي الزمالك فترة صعبة منذ نهاية الموسم الماضي، وبدأت مشاكله بخسارته أمام غريمه الأهلي في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، مرورا بحل مجلس إدارته، وصولا لأزمة تجديد عقود أبرز نجومه.
وكتب حساب جماهيري على موقع "تويتر" يحمل اسم أشرف بن شرقي تدوينة جاء فيها: "رسميا، معالي المستشار تركي آل الشيخ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة، وسيصبح الزمالك ناديا عالميا، وأيضا سيتم إنشاء استاد خاص بالنادي، وتوقيع صفقات على أعلى مستوى".
ورد آل الشيخ على هذه التغريدة قائلا: "رسميا، أنت كذاب".
وسبق لتركي آل الشيخ تولي الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي المصري في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل من منصبه، بسبب مشاكل مع مجلس إدارة الفريق.
كما امتلك المستشار السعودي في فترة سابقة، نادي بيراميدز المصري، قبل أن ينسحب من الاستثمار الرياضي في مصر، وحاليا هو مالك لنادي ألميريا الإسباني.